Инспектор Минэкологии поселится в Темиртау, чтобы отследить экоситуацию в городе

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев по просьбе общественности Темиртау направляет в город экологического инспектора, который будет жить в городе и оперативно докладывать об экологических нарушениях и проблемах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Об этом министр сообщил в ходе онлайн встречи с жителями Темиртау в пятницу.

«Что касается отдельного эколога в Темиртау, нами такое ранее не практиковалось. Но месяц назад, когда мы встречались с общественностью города, этот вопрос тоже поднимался. Мы его решили. Мы выделяем отдельного экологического инспектора, который будет жить и работать в Темиртау, чтобы своими глазами и носом, как говорится, он чувствовал и видел экологические проблемы, которые есть, оперативно направлял информацию. Этот вопрос мы решили», - сказал М.Мирзагалиев, комментируя просьбу жителей и общественников.

На встрече общественники города совместно с Минэкологии обсуждали проект Дорожной карты по решению экологических проблем Темиртау.

В ходе мероприятия жители также обратились с просьбой о высадке деревьев на территории самого города, а не по периметру.

«Наказ жителей Темиртау понятен. В прошлом году мы с «Арселор Миттал Темиртау« договорились по посадке 500 тыс. деревьев. Это важный проект, он должен стать украшением не только города, но и области. Я, пользуясь случаем, попрошу акима города Темиртау рассмотреть возможность выделения соответствующего земельного участка в городе, мы поработаем с компанией, общественностью, чтобы эти деревья посадить именно в городе», - ответил министр.

Одной из главных тем обсуждения также стали состояние атмосферного воздуха, эмиссии предприятий.

Глава Минэкологии напомнил, что в проекте Экологического кодекса вводится норма о внедрении предприятиями страны наилучших доступных технологий.

«Это европейский опыт. Благодаря этому Европа смогла снизить объемы выбросов на 94%. Хочу сразу оговориться, что это процесс не быстрый, в Европе он занял 15 лет. На аудит предприятий, который мы, кстати, уже начали в этом году, на аудит, на подготовку соответствующих стандартов, справочников закладывается порядка 3-4 лет. И с 2025 года начинается перевод всех заводов на такие НДТ. На этот перевод предприятиям будет выдаваться 10 лет. Если предприятие не переходит на НДТ, то в этом случае, плата за эмиссии будет расти в 2,4,8 раз. Но при этом, государство отказывается от платежей за эмиссию. То есть, государство, условно говоря, разделяет затраты предприятия на внедрение НДТ. Но мы не хотим ждать 2035 года, когда у нас уже законодательно будут внедрены НДТ, мы эту работу уже начали в прошлом году и будем ее продолжать», - проинформировал М. Мирзагалиев.

Все предложения общественности города будут включены в Дорожную карту по улучшению экологии Темиртау.