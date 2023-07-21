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Инспекцию за соблюдением недропользователями условий контрактов проведет МИИР

21 Июля 2023, 12:10
Инспекцию за соблюдением недропользователями условий контрактов проведет МИИР Фото: pixabay

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев подписал приказ о проведении контроля и мониторинга за соблюдением недропользователями условий контрактов и лицензий по твердым полезным ископаемым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таким образом, в рамках данного мониторинга с 24 июля текущего года будут осуществлены выезды на месторождения по всем регионам страны.

В первую очередь будет проводиться контроль и мониторинг недропользователей, у которых имеются факты нарушения исполнения лицензионно-контрактных обязательств.


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