Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Инспекция труда проверяет 64 предприятия по фактам привлечения иностранцев

Автор:  
Арайлым Мұрат
28 Апреля 2022, 17:56
Инспекция труда проверяет 64 предприятия по фактам привлечения иностранцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество несчастных случаев по итогам 9 месяцев прошлого года было высоким. Поэтому органы прокуратуры совместно с инспекцией труда провели проверку некоторых предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного государственного инспектора труда Толегена Оспанкулова, имеются факты нарушения и сокрытия несчастных случаев.

«Проверка идет на 64 предприятиях, которые привлекли иностранную рабочую силу более 30 человек. Количество несчастных случаев на производствах по итогам 9 месяцев было высоким. Прокуратура инициировала проверки этих органов и были выявлены факты, по которым генеральная прокуратура выдает нам свои сведения, согласно которым мы будем принимать меры», - сказал на брифинге Службы центральных коммуникаций главный государственный инспектор труда РК Т. Оспанкулов.

Т. Оспанкулов отметил, что действительно были факты нарушения и случаи сокрытия несчастных случаев.

«Необходимо отметить, что мы прописали в трудовой кодекс такую норму: если гражданин при поступлении в травматологическое отделение говорит о том, что состоит в трудовых отношениях с какой-то организацией, то медицинская организация в течение трех дней в обязательном порядке должна уведомить организацию, государственные органы, госинспекцию труда и родственников о том, что поступил такой человек с травмой. Скрыть несчастные случаи очень сложно. Можно скрыть, если человек не поступал в медицинское учреждение: получил травму и лечится другим способом, либо при поступлении в медицинское учреждение говорит, что не на производстве получил травму, а в домашних условиях», - пояснил спикер.

Главный инспектор труда напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушение правил безопасности и охраны труда.

«Если на предприятии произойдет несчастный случай со смертельным исходом, то в этом случае при выявлении нарушений со стороны работодателя его могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до ограничения свободы от трех до пяти лет. Если погибнут два и более человек, то - до семи лет. В этом отношении ответственность предусмотрена», - добавил Т. Оспанкулов.


Занятость   Трудоустройство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной