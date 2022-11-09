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    16:43, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Инспекция труда не будет расследовать гибель рабочего на Петропавловской ТЭЦ-2

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении государственной инспекции труда по Северо-Казахстанской области заявили, что несчастный случай, в результате которого погиб 22-летний рабочий, не подлежит специальному расследованию, предусмотренному Трудовым кодексом РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда – государственный инспектор труда Азат Кушербаев сообщил, что между погибшим и подрядной организацией был заключен договор гражданско-правового характера. Поэтому отношения регулируются не трудовым законодательством, а Гражданским кодексом.

    «Согласно договору подряда ТОО «СтройЦентрАрсенал» производит ремонтные работы на Петропавловской ТЭЦ-2. 3-го октября компания заключила договор возмездного оказания услуг с физическим лицом – погибшим Арманом Исаевым - для выполнения работ по вязке арматуры и установке разбора опалубки. 5-го ноября производилась выгрузка электроинструмента на кровле. Погибший находился рядом. В этот момент произошло соскальзывание металлических конструкций, вследствие чего Исаева придавило металлической рамой. Директор ТОО «СтройЦентрАрсенал» в адрес инспекции направил сообщение о несчастном случае с приложением договора оказания услуг», - прокомментировал А.Кушербаев.

    Молодой человек скончался от полученных травм в больнице 7-го ноября.


    Фото:media.informpskov.ru

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС
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