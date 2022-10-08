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Инспекционная группа посещает военные объекты Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 17:41
Инспекционная группа посещает военные объекты Казахстана

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита специалисты инспекционной группы Германии, Великобритании и Эстонии побывают в воинских частях и на других объектах Министерства обороны Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Инспектирование проходит в рамках исполнения обязательств по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого 30 ноября 2011 года на пленарном заседании форума ОБСЕ.

Военные эксперты познакомились с ходом учений ОДКБ, проходящих на полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области.

По согласованному плану они совершат облет района по маршруту пгт. Гвардейский – города Конаев и Алматы. Программой предусмотрены также проведение брифингов в воинских частях и наземная инспекция учебных полигонов «Илийский», «Шошкалы» и «Берег».

Посещение военными инспекторами объектов оборонного ведомства отвечает духу транспарентности и открытости, которых придерживается Казахстан в области военного сотрудничества и обеспечения безопасности.

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Фото: gov.kz


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