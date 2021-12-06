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Инсценировку ограбления банка пытались снять на видео подростки в Нур-Султане

6 Декабря 2021 19:13
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Инсценировку ограбления банка пытались снять на видео подростки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетние в столице нарушили общественный порядок ради ролика в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

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На канал «102» поступило сообщение от менеджера столичного банка о том, что в здании находятся неизвестные лица и угрожают клиентам.

По приезду на место происшествия сотрудниками полиции факт не подтвердился.

В ходе проверки установлено, что трое несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет зашли в здание банка по улице Достык, чтобы снять на видео якобы ограбление банка. Они стали производить видеосъёмку, применив игрушечный пистолет, а затем скрылись.

Полицейскими несовершеннолетние установлены и доставлены в полицию, вызваны их законные представители.

По словам детей, они на протяжении года посещают киноакадемию по производству художественных роликов. Во время занятий, они получили задание от руководителя отснять постановочное видео ограбления. Зайдя в здание банка, по сценарию девушка навела игрушечный пистолет на своего напарника, третий снимал происходящее на видео. В зале в это время находились посетители.

По данному факту в отношении руководителя киноакадемии возбуждено административное производство по статье 128 КРКобАП. За совершение нарушения общественного порядка несовершеннолетними, ответственность понесли законные представители. В отношении родителей возбуждено административное производство по статье 435 КРКобАП. Собранные материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Нур-Султана для принятия процессуального решения.

«Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству РК», - говорится в сообщении.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Безопасность  
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