Иностранцы с начала года совершили в Астане 70 преступлений

— На криминогенную ситуация оказывают определенное влияние и миграционные процессы. С начала года в столицу прибыли 24,5 тысячи иностранцев, с целью работы приехали 90% из них. Наряду с этим, получили гражданство 605 кандасов. Мы обеспечиваем контроль за поведением иностранных граждан, особенно тех, кто привлечен на строительные объекты и к работе на рынках. Вместе с тем, иностранными гражданами совершено 70 преступлений, по ним возбуждено 84 уголовных дела. За различные правонарушения к административных правонарушениям привлечены более 20 тысяч иностранных граждан и 141 работодатель. Сокращены сроки пребывания в стране более 250 иностранцам, выдворены за пределы республики 603 иностранных гражданина, — сказал М. Тулебаев.

Начальник департамента отметил, что высокий уровень жизни в столице привлекает жителей других городов и, к сожалению, многие из них совершают преступления. В этом году их 848 граждан, приехавших из других городов и совершивших различные правонарушения, около 30% привлечены к уголовной ответственности.

По словам М.Тулебаева, полиция продолжает работу по формированию у общества нулевой терпимости к преступлениям. С начала года выявлено 773 тысячи административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 9 миллиардов тенге. В рамках мер противодействия вандализму за порчу или уничтожение коммунального имущества привлечены к ответственности более 100 лиц, из них 61 человек подвергнут административному аресту, на 99 человек наложены штрафы на общую сумму более 6 миллионов тенге. Более 60 тысяч лиц оштрафованы в рамках акции «Таза Казахстан».