Иностранцы незаконно работали в Павлодарской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

При отработке одной из донерных полицией установлено, что один из сотрудников, являясь гражданином Турции, работал без соответствующих документов. За нарушение законодательства РК в области миграции населения в отношении иностранца и работодателя составлены административные материалы. Наложены штрафы в размере 25 и 100 МРП соответственно.

Также на стационарном посту «Бекет» близ поселка Шидерты полицией выявлен факт незаконного пребывания и осуществления трудовой деятельности гражданина соседнего государства. Иностранец работает водителем грузовика у индивидуального предпринимателя. В отношении нарушителя составлены административные материалы и переданы в суд для принятия решения.

В Майском районе трое иностранцев, приехавших по гостевой визе, просрочили день выезда, при этом осуществляли трудовую деятельность без соответствующего документа. За нарушение в отношении иностранцев составлен административный материал, наложен штраф в размере 25 МРП. Наказан и работодатель, которого оштрафовали на 30 МРП.

За два дня полицейскими привлечен к административной ответственности 91 иностранный гражданин и 43 гражданина Республики Казахстан. В суды направлено 52 административных материала. По результатам их рассмотрения в отношении 13 человек приняты решения о выдворении из страны. Полицейскими пресечено 13 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

Республиканское ОПМ «Нелегал» продлится до 9 июня.





