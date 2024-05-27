Иностранцам могут разрешить покупать зоны отдыха на Иссык-Куле

В Кыргызстане иностранным гражданам разрешат приобретать в собственность объекты рекреации на Иссык-Куле. Профильный комитет Жогорку Кенеша Кыргызстана одобрил соответствующий законопроект во втором чтении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Законопроектом предлагается внесение поправок, связанных с предоставлением иностранным лицам прав собственности и пользования на объекты рекреации (пансионаты, курорты, дома отдыха, коттеджные поселки, гостевые дома и другие), в целях привлечения иностранных инвестиций, что в свою очередь способствует вхождению страны в мировой рынок туристических услуг и существенному развитию эколого-экономической системы «Иссык-Куль» в целом.

Некоторые депутаты выразили обеспокоенность по поводу того, что в законопроекте четко не указано будут ли продаваться объекты или земли.

По данным инициаторов законопроекта, продаваться будут только объекты рекреации без продажи земель.