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    13:24, 27 Май 2024 | GMT +6

    Иностранцам могут разрешить покупать зоны отдыха на Иссык-Куле

    Иссык-Куль
    Фото: акимат Алматинской области

    В Кыргызстане иностранным гражданам разрешат приобретать в собственность объекты рекреации на Иссык-Куле. Профильный комитет Жогорку Кенеша Кыргызстана одобрил соответствующий законопроект во втором чтении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроектом предлагается внесение поправок, связанных с предоставлением иностранным лицам прав собственности и пользования на объекты рекреации (пансионаты, курорты, дома отдыха, коттеджные поселки, гостевые дома и другие), в целях привлечения иностранных инвестиций, что в свою очередь способствует вхождению страны в мировой рынок туристических услуг и существенному развитию эколого-экономической системы «Иссык-Куль» в целом.

    Некоторые депутаты выразили обеспокоенность по поводу того, что в законопроекте четко не указано будут ли продаваться объекты или земли.

    По данным инициаторов законопроекта, продаваться будут только объекты рекреации без продажи земель.

    Теги:
    Недвижимость Кыргызстан Иностранцы
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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