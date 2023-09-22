Иностранца-кибермошенника задержали в Алматы

Интернет-мошенника задержали в Алматы полицейские Карагандинской области, передает со ссылкой на Polisia.kz МИА "Казинформ".

В ДП Карагандинской области обратился с заявлением 51-летний житель Караганды. Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что некие лица якобы пытаются оформить кредит, и чтобы блокировать их действия необходимо застраховать счет.

Итог “беседы” с незнакомцем оказался безрадостным для заявителя, отправившего неизвестно кому 5 млн 280 тысяч тенге.

По данному факту началось досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Карагандинской области в Алматы задержали подозреваемого – 22-летнего гражданина Российской Федерации. Он дал признательные показания. Полицейские установили причастность задержанного к пяти аналогичным фактам интернет-мошенничества в отношении граждан Казахстана. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 15 млн тенге, – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Ведутся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.





