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    12:01, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Иностранца-кибермошенника задержали в Алматы

    Мошенник звонки по телефону
    Фотоколлаж Polisia.kz

    Интернет-мошенника задержали в Алматы полицейские Карагандинской области, передает со ссылкой на Polisia.kz МИА "Казинформ".

    В ДП Карагандинской области обратился с заявлением 51-летний житель Караганды. Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что некие лица якобы пытаются оформить кредит, и чтобы блокировать их действия необходимо застраховать счет.

    Итог “беседы” с незнакомцем оказался безрадостным для заявителя, отправившего неизвестно кому 5 млн 280 тысяч тенге.

    По данному факту началось досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

    – В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Карагандинской области в Алматы задержали подозреваемого – 22-летнего гражданина Российской Федерации. Он дал признательные показания. Полицейские установили причастность задержанного к пяти аналогичным фактам интернет-мошенничества в отношении граждан Казахстана. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 15 млн тенге, – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

    Ведутся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    полиция Алматы Мошенничество Карагандинская область
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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