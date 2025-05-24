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    22:29, 23 Май 2025 | GMT +5

    Иностранца едва не убили в Павлодарской области

    Иностранца с резаными ранами шеи доставили в больницу Аксу. Это заинтересовало прокуроров, которые в итоге раскрыли схему распространения наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нож
    Фото: Kazinform

    Факт госпитализации иностранца в больницу установили 24 апреля в ходе анализа оперативной сводки. Прокуроры в итоге решили выехать на место и выяснить причины получения резанных ран.

    - Во время беседы одна из участниц инцидента вела себя подозрительно, на вопросы отвечала неуверенно. Оперативным путем прокурорам удалось обнаружить координаты закладок наркотических средств с сотового телефона последней, а также сами запрещенные вещества, находившиеся при ней, - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

    В ходе следственных действий в итоге изъято 120 свертков с психотропными веществами, а также приспособления для их фасовки и сбыта. В прокуратуре не раскрыли данные, сколько человек входило в преступную группу, при этом отметили, что работали они на территории Павлодарской области на протяжении полугода. На данный все они водворены в ИВС.

    Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре РК сообщали о снижении числа уголовных преступлений с начала года.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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