Иностранца едва не убили в Павлодарской области

Факт госпитализации иностранца в больницу установили 24 апреля в ходе анализа оперативной сводки. Прокуроры в итоге решили выехать на место и выяснить причины получения резанных ран.

- Во время беседы одна из участниц инцидента вела себя подозрительно, на вопросы отвечала неуверенно. Оперативным путем прокурорам удалось обнаружить координаты закладок наркотических средств с сотового телефона последней, а также сами запрещенные вещества, находившиеся при ней, - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

В ходе следственных действий в итоге изъято 120 свертков с психотропными веществами, а также приспособления для их фасовки и сбыта. В прокуратуре не раскрыли данные, сколько человек входило в преступную группу, при этом отметили, что работали они на территории Павлодарской области на протяжении полугода. На данный все они водворены в ИВС.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре РК сообщали о снижении числа уголовных преступлений с начала года.