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    08:45, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Иностранок сняли с рейса за курение возле самолета в Алматы

    Иностранок сняли с рейса за курение возле самолета в Алматы
    Фото: polisia.kz

    Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту представителей авиакомпании были сняты две пассажирки авиарейса сообщением Алматы-Кутаиси.

    При проверке транспортными полицейскими установлены 20-летние иностранные гражданки, которые во время посадки на рейс курили сигарету рядом с воздушным судном. Правонарушительницы оштрафованы на 15 МРП (55 380 тенге) каждая.

    В тот же день, транспортными полицейскими аэропорта столицы также установлены две другие иностранные правонарушительницы. 54 и 57-летние гражданки во время полета вели себя агрессивно и проявили неуважение к другим пассажирам авиарейса сообщением Алматы-Астана. В отношении женщин составлен административный протокол за мелкое хулиганство и материал направлен в суд для рассмотрения. 

    Теги:
    Самолет Полиция Аэропорт Иностранцы Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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