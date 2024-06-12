Иностранок сняли с рейса за курение возле самолета в Алматы

Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту представителей авиакомпании были сняты две пассажирки авиарейса сообщением Алматы-Кутаиси.

При проверке транспортными полицейскими установлены 20-летние иностранные гражданки, которые во время посадки на рейс курили сигарету рядом с воздушным судном. Правонарушительницы оштрафованы на 15 МРП (55 380 тенге) каждая.

В тот же день, транспортными полицейскими аэропорта столицы также установлены две другие иностранные правонарушительницы. 54 и 57-летние гражданки во время полета вели себя агрессивно и проявили неуважение к другим пассажирам авиарейса сообщением Алматы-Астана. В отношении женщин составлен административный протокол за мелкое хулиганство и материал направлен в суд для рассмотрения.