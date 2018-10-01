Иностранный профессор - о реформах дошкольного образования в Послании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциированный профессор Назарбаев Университета Дуйсенкул Шаматов прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что я являюсь гражданином другого государства, я с большим вниманием прочел Послание Президента Казахстана. И как специалист в образовании хочу остановиться на нескольких деталях этой сферы. Были времена, когда дошкольное образование некоторые родители ошибочно считали не таким важным. Быть может, думали: «пусть поиграет, когда ему будет 7 лет, он начнет учиться. Школа всему научит». Но исследования показывают другое - мозг ребенка наиболее активно работает с рождения до 6 лет, и это время надо использовать. И поэтому я считаю очень важным уделить внимание именно дошкольному образованию», - сказал эксперт на расширенном заседании АНК, посвященном обсуждению Послания.

Он отдельно остановился на озвученной в Послании Главы государства модели «4К».

«Мне очень нравится подход «4 К»: развитие Креативности, Критическое мышление, Коммуникабельность и умение работать в Команде. Почему? Потому что с самого раннего детства мы хотим прививать нашим детям командный дух, а не привычку видеть друг в друге соперников», - считает он.

Эксперт затронул и внедрение нового направления в дошкольном образовании - функциональной грамотности.

«Мне особо хотелось бы остановиться на обновленное программе, главная цель которой - развитие функциональной грамотности. Мы часто хвалимся, что выпускники школ постсоветского пространства знают, где находится Никарагуа или Гватемала, что Антанариву - это столица Мадагаскара, и мы гордимся, что наши дети знают больше, чем дети высокоразвитых стран. Да, это есть. Но в данное время энциклопедические знания уже не востребованы», - сказал Д. Шаматов.

«А навыки, как уметь использовать эти знания - функциональная грамотность учитывает как раз подход к этому. У каждой реформы есть свое время спада - ученики могут поначалу получать более низкие оценки, потом плоды будут», - добавил он.