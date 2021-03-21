Иностранным студентам разрешили въезд в Россию

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено въехать на территорию РФ для продолжения обучения в вузах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По распоряжению правительства Российской Федерации, иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан Министерством науки и высшего образования РФ», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале министерства.

Въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой. В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Список государств, открытых для въезда в Россию, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.

Алгоритм

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте вуз о дате въезда в РФ, после отправки письма на электронную почту придет информация о въезде, сообщили в пресс-службе.

Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

Далее студентам следует в течение 72 часов после въезда на территорию России сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, в период изоляции обучение проходит в онлайн-формате, без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

«В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача», - добавили в пресс-службе.

В Минобрнауки уточнили, что пошаговая инструкция о том, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после приезда, будет направлена им по электронной почте, размещена на сайтах университетов и в социальных сетях.