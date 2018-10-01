Иностранным дипломатам показали работу СЭЗ «Хоргос -Восточные ворота»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса прибыли в свободную экономическую зону «Хоргос - Восточные ворота», где ознакомятся с транспортно-логистическими возможностями СЭЗ «Хоргос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Началась поездка дипломатов с железнодорожного вокзала Алматы-2, откуда они прибыли на станцию Алтынколь. Стоит отметить, что мероприятие проводится Министерством иностранных дел РК совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В поездке дипкорпуса принимают участие министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, аким Алматинской области Амандык Баталов, руководство «Қазақстан темір жолы».

«Мы встречаемся сразу же после вчерашнего большого, важного события в жизни нашей республики. Вы знаете, вчера мы все были свидетелями того, как Глава государства обратился с Посланием народу Казахстана, и одно из направлений в этом Послании - это в целом развитие нашего государства через привлечение инвестиций в нашу экономику. Спасибо господину министру (Кайрат Абдрахманов -прим. редакции), что он пригласил вас, чтобы вы увидели и посмотрели новую точку экономического роста на территории нашей области», - сказал в приветственном слове аким Алматинской области Амандык Баталов.





В ходе мероприятия дипломаты ознакомятся с транспортно-логистическими возможностями СЭЗ «Хоргос», побывают на инфраструктурных объектах.

«Во время этого визита, я уверен, дипломатический корпус по-новому откроет свои глаза на этот регион», - сказал глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов.

Он отметил, что сегодня СЭЗ посетили представители государств АСЕАН, Европы, Африки, Латинской Америки.

«Дипломатический корпус, который перед вами представлен, занимается конкретными делами. Сегодня перед казахстанской дипломатией Елбасы поставил задачу развивать экономические связи, укреплять инвестиционное сотрудничество. Каждый из здесь представленных дипломатов, послов тоже нацелен на то, чтобы развивать наше экономическое, торгово-инвестиционное сотрудничество», - отметил министр.





Общая территория СЭЗ составляет 4951,5 га и включает в себя три ключевые зоны - логистическую и индустриальную зоны, а также транспортно-логистический комплекс «сухой порт».

Сухой порт является ключевым звеном СЭЗ и обеспечивает связь со станцией Алтынколь. Работает он по тому же принципу, что и морской порт. Только грузы в контейнерах доставляют не корабли, а поезда.



