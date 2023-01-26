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Иностранных правонарушителей принудительно выдворили из РК столичные полицейские

26 Января 2023, 19:07
Иностранных правонарушителей принудительно выдворили из РК столичные полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские на территории города провели оперативно-профилактическое мероприятие «Выдворенцы». Мероприятие проводилось с целью дальнейшего поддержания миграционной стабильности, а также выявления иностранных граждан, ранее судом приговоренных к выдворению из страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

В ходе проведения ОПМ «Выдворенцы» сотрудниками полиции выявлены 36иностранных гражданина, ранее приговоренных судом к выдворению из страны, но не покинувших Республику Казахстан. Из них девятьиностранцев помещены в Специальный приемник департамента полиции и пятеро принудительно выдворены за пределы Республики Казахстан. 22 гражданина приобрели билеты на возвращение в страну принадлежности.

Так, сотрудниками управления миграционной службы выявлен факт уклонения от выезда из Республики Казахстан иностранцем. 32-летний гражданин Республики Узбекистан в 2019 году решением Специализированного суда был выдворен за пределы страны, однако по настоящее время не покинул РК и находился здесь незаконно.

В отношении незаконного мигранта, за нарушение правил пребывания на территории РК, судом вынесено постановление об административном аресте. Иностранец водворен в Специальный приемник ДП для дальнейшего водворения из страны.


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