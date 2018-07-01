Иностранные студенты выбирают казахстанский вуз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все больше иностранных граждан желает получить качественное высшее образование в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Этому способствует высокие позиции ведущего казахстанского вуза в мировых рейтингах, обучение на английском языке и реализация более 70 двудипломных программ с вузами-партнерами.

Более 150 абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья зарегистрировались и подали документы на поступление в КазНУ через онлайн-приложение на сайте университета. Они получили подтверждение и теперь могут быть зачислены в вуз дистанционно. Этой услугой уже воспользовались граждане Бразилии, США, Франции, Германии, Индонезии, Южной Кореи, Турции, Индии и других стран.

Как отметил проректор по учебной работе Аскар Хикметов, в этом году ожидается большой поток иностранных студентов. Их привлекают образовательные программы, отвечающие высоким международным стандартам, возможность обучения на английском языке и уникальный университетский кампус, где есть современная библиотека, центр обслуживания студентов, спорткомплекс и комфортабельные общежития. В КазНУ они смогут получить качественные знания и компетенции, реализовать свой научный и творческий потенциал.



На сегодня более 300 зарубежных граждан подали документы на обучение в КазНУ, всего в новом учебном году по разным программам ожидается поступление 600 иностранных студентов. Большим спросом пользуются такие специальности как: общая медицина, информационные системы, международные отношения, менеджмент, биотехнологии, изучение казахского и русского языков.