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    15:41, 16 Март 2022 | GMT +6

    Иностранные послы отметили исторический характер Послания - Роман Василенко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК состоялся совместный просмотр Послания Президента с участием послов и их заместителей, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в Министерстве иностранных дел Казахстана состоялся совместный просмотр Послания Главы государства народу Казахстана с дипломатическим корпусом, присутствующим в стране. Я хотел бы отметить, что присутствовавшие на просмотре иностранные послы отметили исторический характер Послания. Беспрецедентную широту и глубину предлагаемых Президентом реформ, выражали поддержку курсу реформ и готовность и дальше оказывать содействие Казахстану в его дальнейшем прогрессе и развитии», - отметил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

    Он также добавил, что в просмотре приняли участие представители всех стран, которые были представлены своими посольствами в Казахстане.

    «В Казахстане представлено более шестидесяти государств своими посольствами, здесь было представлено около 40 послов, те, кого не было физически, означает, что они либо не были в стране, либо находятся в командировке, но они были представлены своими заместителями», - уточнил Роман Василенко.


    Теги:
    Послание Президента РК-2022 Международная деятельность Политика МИД РК Новый Казахстан Послание Президента РК
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