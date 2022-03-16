Иностранные послы отметили исторический характер Послания - Роман Василенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК состоялся совместный просмотр Послания Президента с участием послов и их заместителей, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Министерстве иностранных дел Казахстана состоялся совместный просмотр Послания Главы государства народу Казахстана с дипломатическим корпусом, присутствующим в стране. Я хотел бы отметить, что присутствовавшие на просмотре иностранные послы отметили исторический характер Послания. Беспрецедентную широту и глубину предлагаемых Президентом реформ, выражали поддержку курсу реформ и готовность и дальше оказывать содействие Казахстану в его дальнейшем прогрессе и развитии», - отметил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Он также добавил, что в просмотре приняли участие представители всех стран, которые были представлены своими посольствами в Казахстане.

«В Казахстане представлено более шестидесяти государств своими посольствами, здесь было представлено около 40 послов, те, кого не было физически, означает, что они либо не были в стране, либо находятся в командировке, но они были представлены своими заместителями», - уточнил Роман Василенко.