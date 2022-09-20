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Иностранные перевозчики продолжают нарушать правила ввоза грузов из ЕС - МИИР РК
20 Сентября 2022, 17:39

Иностранные перевозчики продолжают нарушать правила ввоза грузов из ЕС - МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки, иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С введением санкций европейской стороной в отношении российских и белорусских автоперевозчиков, основная часть перевозок грузов со стран Европы в Казахстан на сегодняшний день осуществляется путем перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси.

Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Республики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк – бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК.

«В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), Министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение. Напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками направлено в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию», - говорится в сообщении пресс-службы МИИР.


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