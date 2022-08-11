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Иностранные маркетплейсы не должны предоставлять отчетность налоговым органам РК
11 Августа 2022 15:48

Иностранные маркетплейсы не должны предоставлять отчетность налоговым органам РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления цифровых активов Комитета госдоходов Минфина РК Нуржан Куандыков сообщил об особенностях так называемого «налога на Google», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это налогообложение иностранных компаний, которые торгуют товарами и оказывают услуги в сети интернет для граждан РК. Данный налог был введен с начала этого года. На сегодняшний день в РК зарегистрировано более 30 компаний, которые оказывают услуги и осуществляют реализацию товаров для граждан нашей республики. «Налог на Google» - это налог на добавленную стоимость, который платят иностранные компании. Ставка налога – 12%, как и для отечественных налогоплательщиков», - сказал Нуржан Куандыков на брифинге в КГД.

Он также объяснил, какие данные необходимы для уплаты этого налога.

«Мы максимально старались упростить процедуру регистрации, поэтому она называется условной. Для нее необходимо только направить письмо в адрес комитета, в письме должны быть указаны регистрационные данные налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты и другая информация. Также при необходимость нужно указать уникальный набор цифр, которые присваиваются продавцам – Merchant ID», - отметил спикер.

«В целях того, чтобы наш рынок был интересен иностранным маркетплейсам и тем, кто предоставляет услуги в электронном виде, мы максимально упростили моменты, связанные с подачей декларации. Эти компании не должны предоставлять нам никакую отчетность. Они должны оплачивать налог до 25-го числа второго месяца за квартал. Код КБК данного платежа – 105116», - добавил Н. Куандыков.

Как сообщалось ранее , с 1 января 2022 года вступили в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана (так называемый «налог на Google»).


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