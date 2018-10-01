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Иностранные инвесторы подали более 70% исков на госорганы - Верховный суд

11 Октября 2018 12:12 225
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Иностранные инвесторы подали более 70% исков на госорганы - Верховный суд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иностранные инвесторы, осуществляющие деятельность на территории Казахстана, подали порядка 74% исков на государственные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на судью специализированной судебной коллегии Верховного суда Жанну Ермагамбетову.

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«На сегодняшний день, рассмотрено 138 судебных споров между инвесторами и государственными органами, при этом порядка 74% исков подано инвесторами. В суммарном выражении, в пользу инвесторов рассмотрено порядка 9 млрд тенге из 36 млрд, это где-то более 25%», - проинформировала Ж.Ермагамбетова в кулуарах международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР» Форум организован Верховным судом РК и Страновой программой сотрудничества ОЭСР и Казахстана.

Как отметила Ж.Ермагамбетова, это соответствует уровню рассмотрения дел в международных арбитражах. «Однако благоприятный инвестиционный климат - это не количество и не множество споров между инвесторами и государственными органами, а наоборот их уменьшение», - добавила она.

Также ею были перечислены ряд иностранных компаний, которые судятся с государственными органами.

«Это компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», «Тенгизшевройл», Макинская птицефабрика, а также крупные нефтяные газодобывающие компании, осуществляющие деятельность в рамках ФНБ «Самрук-Казына» и Холдинга «Байтерек», - сообщила судья специализированной судебной коллегии Верховного суда.

При этом, основная доля споров, с которыми ежедневно сталкивается инвестор при осуществлении своей деятельности на территории Казахстана связана с налогообложением инвесторов. 

«Самое главное в рассмотрении споров с инвесторами - это соблюдение баланса между принципами законности, справедливости, разумности и целесообразности. Инвесторы ожидают от нас применения лучших практик», - резюмировала Ж.Ермагамбетова.

 

 

 

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Ключевые слова: Суды,
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Автор:

Камила Амирова

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