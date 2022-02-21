Иностранные инвесторы под видом производства текстиля запустили майнинговую ферму

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Майнинг вместо текстиля. Крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе выявили специалисты Антикоррупционной службы Алматинской области совместно с сотрудниками областного Департамента экономических расследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината. Как выяснилось, организаторы майнинговой фермы, незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии, увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая ее стоимость по льготному тарифу.

Во время обыска на территории АО «Каргалы», специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты, стоимостью более 1 млрд тенге.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в размере 131 198 909 тенге.

Кроме того, организаторы майнинговой фермы совершали дачу взяток от 50 тысяч до 1,5 млн. тенге сотрудникам уполномоченных органов в лице АО «Алатау Жарык Компаниясы» и РЭС Жамбылского района.

В настоящее время ведется следствие, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается.



