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    16:14, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Иностранные инвестиции за пять лет выросли в 32 раза в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объем инвестиций на душу населения достиг 616,5 тысяч тенге, приблизившись к республиканскому уровню в 696,9 тысячи тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные об объемах инвестиций привел глава региона Кумар Аксакалов. Он отметил, что так было не всегда. В 2018 году этот показатель составлял всего 384,8 тысячи тенге.

    «Мы видим рост объемов прямых иностранных инвестиций в 32 раза - с 1,5 млн
    в 2018 году до 47,8 млн долларов за первое полугодие нынешнего», - сообщил К. Аксакалов.

    По его информации, за пять лет количество действующих предприятий в обрабатывающей промышленности выросло на 25%. По итогам прошлого года рост объема производства обрабатывающей промышленности области составил 8,5%, по стране - 4,7%.

    «Предприятия обрабатывающей промышленности стремительно наращивают темпы внешней торговли. Объем экспорта с 2018 года увеличился в 2,3 раза и составил 110 млн долларов. За этот период в области открыто свыше 15 новых видов производств в пяти отраслях промышленности. Эффект от реализации инвестиционных проектов - это новые рабочие места, рост налоговых поступлений, привлечение инвестиций, улучшение благосостояние североказахстанцев», - сказал К. Аксакалов.

    Он добавил, что в этом году создали около 10 тысяч новых постоянных рабочих мест, трудоустроили почти 23 тысячи человек. Рост налоговых поступлений - 36%, отчислений в пенсионный фонд - 25%.


    Теги:
    Инвестиции Северо-Казахстанская область Экономика
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