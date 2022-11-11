Иностранные инвестиции за пять лет выросли в 32 раза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объем инвестиций на душу населения достиг 616,5 тысяч тенге, приблизившись к республиканскому уровню в 696,9 тысячи тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные об объемах инвестиций привел глава региона Кумар Аксакалов. Он отметил, что так было не всегда. В 2018 году этот показатель составлял всего 384,8 тысячи тенге.

«Мы видим рост объемов прямых иностранных инвестиций в 32 раза - с 1,5 млн

в 2018 году до 47,8 млн долларов за первое полугодие нынешнего», - сообщил К. Аксакалов.

По его информации, за пять лет количество действующих предприятий в обрабатывающей промышленности выросло на 25%. По итогам прошлого года рост объема производства обрабатывающей промышленности области составил 8,5%, по стране - 4,7%.

«Предприятия обрабатывающей промышленности стремительно наращивают темпы внешней торговли. Объем экспорта с 2018 года увеличился в 2,3 раза и составил 110 млн долларов. За этот период в области открыто свыше 15 новых видов производств в пяти отраслях промышленности. Эффект от реализации инвестиционных проектов - это новые рабочие места, рост налоговых поступлений, привлечение инвестиций, улучшение благосостояние североказахстанцев», - сказал К. Аксакалов.

Он добавил, что в этом году создали около 10 тысяч новых постоянных рабочих мест, трудоустроили почти 23 тысячи человек. Рост налоговых поступлений - 36%, отчислений в пенсионный фонд - 25%.