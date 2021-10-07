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en
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ўз
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Евразия
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Америка
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Происшествия
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11:10, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
Иностранные инвестиции в экономику Казахстана увеличились на треть
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