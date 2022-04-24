Иностранные дипломаты и сотрудники МИД РК приняли участие в субботнике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, и сотрудники Министерства иностранных дел РК приняли участие в ежегодном общегородском субботнике в рамках экологической акции «Бірге таза Қазақстан». В их числе более 40 послов стран СНГ, Европы и Ближнего Востока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Экологическое мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, важности сохранения природы и формирования экологической культуры. В Ботаническом саду г. Нур-Султана участники субботника посадили 50 саженцев.

«Президент Касым-Жомарт Токаев взял на себя обязательство помочь посадить 2 млрд деревьев за пять лет в рамках зеленой трансформации Казахстана. Мои коллеги-послы и я были рады принять участие в содействии достижению этой цели, посадив деревья в ботаническом саду Нур-Султана в субботу, поддерживая День Земли 22 апреля. Нам очень понравилась атмосфера, чай и вкусный плов!», - поделилась своими впечатлениями посол Великобритании Кэти Лич.

Глава миссии Европейского союза Кестутис Янкаускас отметил, что «сегодня с коллегами казахскими и международными дипломатами посадили деревья в Ботаническом саду столицы. Маленький, но важный вклад в озеленение Большой степи и борьбу с изменением климата. Объединив силы, Казахстан и Евросоюз могут внести весомый вклад в борьбу за более чистую окружающую среду, воду и воздух!».

«Весна витает в воздухе, - сказал посол Нидерландов Андре Карстенс. - Не только с точки зрения сезона, но и с точки зрения реформ. Это улучшит повседневную жизнь народа Казахстана, укрепит права человека и привлечёт больше инвестиций для диверсификации экономики более устойчивым образом. Поэтому я рассматриваю эти деревья как живые символы роста, здоровья и надежды!».

По доброй традиции экологическую акцию также поддержали более 160 сотрудников внешнеполитического ведомства Казахстана, которые осуществили уборку мусора и посадили 30 саженцев вокруг территории здания Министерства иностранных дел и в Линейном парке столицы.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан благодарит коллег за неравнодушие и активную поддержку охране окружающей среды в нашем общем доме и акимат столицы за качественную организацию акции.