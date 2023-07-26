Иностранные бланки разрешений КНР выдаются на пунктах пропуска – Комитет госдоходов МФ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Иностранные бланки разрешений КНР выдаются на пунктах пропуска. Об этом сообщил директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автоматизирована выдача иностранных бланков разрешений КНР – КАТ-ов или «дозвол», – на базе модуля системы электронной очереди «CargoAlem» на границе с КНР, что позволило исключить человеческий фактор и обеспечить получение иностранных бланков разрешений непосредственно на пунктах пропуска. Данный проект стартовал в режиме «пилота» до марта 2024 года и только в отношении перевозок в Китай», – сказал Е. Саудабаев.

Спикер пояснил, что иностранный бланк разрешения или «дозвол» – это документ, который разрешает перевозчикам транспортировать грузы по территории иностранных государств. Раньше компаниям приходилось ездить и обращаться непосредственно в уполномоченный орган для получения таких бланков, теперь получить разрешение можно будет непосредственно уже при пересечении границы. Это позволяет перевозчикам экономить время и деньги. Выдача иностранных бланков разрешений на сегодня осуществляется за 1 МРП в пунктах пропуска.

Спикер отметил, что ранее были факты незаконной перепродажи бланков по завышенным ценам, при этом стоимость одного бланка доходила до 2 тысяч долларов США.

Всего с момента запуска Пилотного проекта 26 апреля текущего года выдано более 21 тысячи иностранных бланков разрешений.