Иностранную рабочую силу незаконно использовали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске УМВД РФ по Омской области, задержан в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в Акмолинской области с 7 по 16 июня 2021 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Кроме сотрудников миграционной службы, в проведении масштабных отработок задействованы сотрудники практически всех служб ведомства.

«Полицейские проводят рейды для выявления фактов нарушения миграционного законодательства со стороны иностранцев, находящихся на территории страны без урегулированного правового статуса. Также в поле зрения попадут иностранцы, не исполнившие решения суда о выдворении. За истекшие стуки по фактам нарушения миграционного законодательства РК акмолинскими полицейскими уже составлено 109 административных протоколов», - отметили в ведомстве.

Так, за нарушение законодательства РК в области миграции населения по ст.517 КоАП РК привлечены к административной ответственности 65 иностранцев, прибывших из стран постсоветского пространства. Кроме того, принято решение о выдворении одного иностранца. За нарушение приглашёнными иностранцами законодательства РК в области миграции населения по ст. 518 КоАП РК привлечены к ответственности 36 принимающих сторон.

«В отношении жителей региона, незаконно использующих иностранную рабочую силу, составляются административные протоколы. Такие факты были выявлены на территории Аршалынского, Атбасарского, Бурабайского, Ерейментауского, Зерендинского, Целиноградского районов, района им. Биржан сал, а также в городе Кокшетау. Местные жители использовали иностранных граждан в качестве разнорабочих, при этом какие-либо разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности у иностранцев отсутствовали. В отношении восьми акмолинцев составлены административные протоколы по ч. 5 ст. 519 КРКоАП, им грозит штраф в размере 30 МРП», - добавили в ведомстве.

В рамках ОПМ «Мигрант» оперативниками управления полиции города Кокшетау также был задержан уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске УМВД РФ по Омской области. В приемник-распределитель водворены 14 иностранцев, находящихся без документов, удостоверяющих личность.