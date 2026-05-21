Иностранный студент погиб в результате несчастного случая в Караганде

В Караганде спустя два месяца стало известно о гибели иностранного студента медицинского вуза. Трагедия произошла в общежитии, где обучавшийся на последнем курсе молодой человек проживал вместе с другими студентами, передает корреспондент агентства Kazinform.

17 марта в одном из общежитий города погиб 21-летний студент международного факультета медицинского университета. По данным источников, он являлся гражданином Индии. После происшествия тело было отправлено на родину.

Студент находился на последнем курсе обучения. Он проживал на пятом этаже общежития, откуда, по имеющейся информации, и произошло падение.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что по факту смерти было начато досудебное расследование.

— 17 марта по факту смерти 21-летнего студента одного из высших учебных заведений Караганды, выпавшего с пятого этажа, было начато досудебное расследование. В рамках расследования проведен весь необходимый комплекс следственных мероприятий, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В вузе подтвердили сам факт происшествия и отметили, что после инцидента в учебном заведении сохраняется стабильная обстановка.

— 17 марта имел место факт высотной травмы студента в общежитии. В результате студент скончался. Морально-психологическая обстановка в вузе благоприятная, — сообщили в учебном заведении.

По данным официальных структур, расследование завершено, уголовное дело прекращено в установленном законом порядке.

