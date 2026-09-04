Иностранные наемники и поставки оружия подпитывают войну в Судане — ООН

Вербовка иностранных наемников и поддержка со стороны внешних сил подпитывают жестокий конфликт в Судане. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Независимой международной миссии ООН по установлению фактов в этой стране, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Эксперты призвали привлечь виновных к ответственности на фоне продолжающихся боев между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования.

Согласно докладу, внешняя поддержка укрепляет военный потенциал противоборствующих сторон и позволяет им проводить все более сложные операции, что ведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения.

Эксперты задокументировали участие транснациональных структур, действующих в нескольких странах. Они вербуют, обучают и направляют иностранный персонал для поддержки Сил быстрого реагирования, а также содействуют передаче оружия, боеприпасов и военных технологий.

Согласно докладу, есть также достаточные основания полагать, что Вооруженные силы Судана использовали поставленные из-за рубежа беспилотники в ходе операций, в результате которых пострадали мирные жители и гражданские объекты.

Под удар попадает мирное население

Миссия указала на «строгие международно-правовые обязательства» государств, связанных с этими цепочками поставок. Они должны расследовать и пресекать деятельность незаконных наемнических и логистических сетей, действующих на их территории, предотвращать нарушения и обеспечивать соблюдение оружейного эмбарго ООН.

— Последствия этой внешней поддержки острее всего ощущает на себе мирное население. Эта помощь извне не принесла гражданам большей защиты. Напротив, люди платят высокую цену: под удар попадают жилые дома, больницы, школы, рынки и места укрытия, — заявил Мохамед Чанде Осман, председатель миссии.

Эксперты заявили, что до 2000 бывших колумбийских военных подрядчиков были напрямую вовлечены в управление ударными БПЛА, артиллерией и передовыми вооружениями совместно с подразделениями Сил быстрого реагирования в Дарфуре и Кордофане.

В докладе говорится, что частные структуры и вербовщики из таких стран, как Колумбия и Объединенные Арабские Эмираты могли использовать транзитные пункты в Чаде, на юго-востоке Ливии и в сомалийском городе Босасо для переброски личного состава, поставок оружия и материально-технического обеспечения Сил быстрого реагирования.

По словам эксперта миссии Моны Ришмави, была выявлена ​​«транснациональная сеть, охватывающая несколько стран», которая поддерживала Силы.

— Эта поддержка подпитывала операции Сил быстрого реагирования в лагере Замзам, а затем и в ходе захвата Эль-Фашира. В этих районах миссия зафиксировала грубые нарушения прав человека, норм международного гуманитарного права и международные преступления, включая деяния со признаками геноцида, — отметила она.

В документе также подчеркивается, что иностранные поставщики существенно расширили возможности применения БПЛА как для Сил быстрого реагирования, так и для Вооруженных сил Судана, что позволило им наносить удары далеко за пределами линии фронта.

От предупреждений — к действиям

Эксперты призвали государства обеспечить соблюдение эмбарго на поставки оружия в Дарфур, положить конец военным поставкам в случаях, когда существует серьезный риск содействия тяжелым нарушениям, провести расследование в отношении физических и юридических лиц, вовлеченных в незаконные сети поддержки, и ужесточить меры по привлечению к ответственности.

Они также призвали Совет Безопасности расширить действие оружейного эмбарго на всю территорию Судана.

Осман напомнил, что международное сообщество неоднократно получало предупреждения о нарушениях в Судане.

— Эти предупреждения должны перерасти в конкретные действия. Защита гражданского населения в Судане требует мер не только против тех, кто ведет эту войну, но и против физических лиц, организаций и сетей, которые делают возможным ее продолжение, — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что более четырех тысяч человек покинули свои дома за два дня в Судане.