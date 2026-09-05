Иностранные госслужащие могут подпасть под новые правила гражданства в США

Администрация США намерена ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения детям иностранных государственных служащих, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Соответствующее уведомление Министерства внутренней безопасности США было размещено 4 сентября в Федеральном реестре.

Согласно действующему законодательству, дети иностранных дипломатов, родившиеся в США, не получают американское гражданство по праву рождения, однако могут зарегистрироваться в качестве законных постоянных жителей страны.

Министерство внутренней безопасности предлагает распространить аналогичный подход на детей, у которых хотя бы один из родителей является иностранным государственным служащим, при условии, что на момент рождения ни один из родителей не имеет гражданства США.

К категории иностранных госслужащих ведомство относит, помимо дипломатов, сотрудников иностранных посольств и консульств, а также некоторых международных организаций.

Новые нормы планировалось применять с 4 сентября. Однако ведомство пока не будет менять действующий порядок предоставления гражданства.

Это связано с решением федерального окружного суда штата Мэриленд, который 2 сентября временно приостановил исполнение соответствующего указа президента США Дональда Трампа.

Суд пришел к выводу, что документ противоречит решению Верховного суда США. Ранее, в июне, высшая судебная инстанция страны признала неконституционным другой указ, также предусматривавший ограничения на получение гражданства по праву рождения.