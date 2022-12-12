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Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана

12 Декабря 2022, 21:30
Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау гражданку Узбекистана, которая управляла транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и хранила психотропные препараты, выдворили из страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении гражданки Узбекистана 1992 г.р., управлявшей транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и хранившей в сумке 34 единицы психотропных препаратов, был составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК. Собранные документы направлены в административный суд», - сообщает пресс-служба департамента полиции области.

В ходе проверки правоохранители установили, что 30-летняя иностранка и шестеро ее детей находятся на территории города без документов.

Женщина прибыла в Атырау в 2013 году и потеряла документы, удостоверяющие личность. Кроме того, у детей 2015 г. р., 2017 г. р., 2019 г. р., 2020 г. р., 2021 г. р., 2022 г. р. также не имелось документов.

Сотрудники отдела миграционной службы управления полиции города Атырау получили справку о рождении шестерых несовершеннолетних детей из Атырауского городского родильного дома, оказали соответствующую юридическую помощь. А затем через посольство Республики Узбекистан способствовали выдаче свидетельства для возвращения на родину.

«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям по г. Атырау 30-летняя гражданка Республики Узбекистан с шестью детьми выдворены за пределы РК», - проинформировали в ДП региона.

Как ранее сообщалось, психотропные препараты изъяли у наркоманки за рулем авто в Атырау.


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