Иностранку подозревают в продаже психотропных средств в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержана 22-летняя гражданка Узбекистана, подозреваемая в продаже психотропных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2021» в микрорайоне Жумыскер была задержана 22-летняя гражданка Узбекистана с наркотическим веществом. Выяснилось, что это психотропное средство «Альфа-PVP». По ее словам, она приобрела наркотики для продажи через сеть «Телеграм».

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК»,-сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.