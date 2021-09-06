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    15:45, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Иностранку подозревают в продаже психотропных средств в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержана 22-летняя гражданка Узбекистана, подозреваемая в продаже психотропных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2021» в микрорайоне Жумыскер была задержана 22-летняя гражданка Узбекистана с наркотическим веществом. Выяснилось, что это психотропное средство «Альфа-PVP». По ее словам, она приобрела наркотики для продажи через сеть «Телеграм».
    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК»,-сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
    Теги:
    Атырауская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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