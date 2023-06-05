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Иностранку грубо толкнул полицейский в Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июня 2023, 12:12
Иностранку грубо толкнул полицейский в Алматы Кадр из видео/ instagram.com/gazizaraimbek

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудник полиции грубо обошелся с женщиной в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. На кадрах сотрудник внутренних дел грубо толкает на асфальт женщину, которая пытается открыть дверь полицейского авто.

«Вышли вчера из бла бла и стали свидетелями вот такой картины. Грубое обращение с женщинами у наших мужчин в крови. Видимо он забыл, что еще и на службе… С женщинами так обращаться нельзя. Девушки - иностранки», - говорится в описании к ролику.

Между тем, в департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию.

«По данному факту начата служебная проверка. Руководством Департамента за грубое отношение действиям сотрудника полиции будет дана самая принципиальная оценка», - сообщили в полиции.


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