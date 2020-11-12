Иностранки занимались проституцией в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Иностранные гражданки занимались проституцией в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 10 по 14 ноября в Атырауской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», целью которого является предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми. А также лишением свободы для эксплуатации, вовлечение в занятие проституцией, организация притонов и сводничества»,- проинформировал заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Нурхат Оразбаев.

В первый день мероприятия в Атырау были выявлены три женщины, которые предлагали сексуальные услуги. В отношении них были составлены административные протоколы в соответствии с частью 1 статьи 449 КоАП «Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах». Две женщины, занимавшихся проституцией, оказались иностранными гражданками – одна приехала из Узбекистана, вторая из Кыргызстана, третьей была 25-летняя жительница Шымкента. На каждую из них наложили штраф в размере 9723 тенге.

«Оперативники криминальной полиции выявили, что персонал сауны занимается приглашением проституток для оказания платных услуг своим клиентам. Кроме того, в сауне не соблюдали правила карантинного режима. Материалы, собранные по данному нарушению, были направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырау. А ещё оперативники выявили на одном из сайтов в Интернете 10 проституток, которые рекламировали предоставление услуг сексуального характера. С женщинами, подававшими рекламу, были проведены профилактические разъяснения. В отношении хозяев съёмных квартир собранные материалы переданы в департамент государственных доходов. Всего за два дня ОПМ полицейские выявили 18 проституток» , - сообщили в пресс-службе Атырауской области.