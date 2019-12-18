Иностранка попыталась украсть 1,7 млн тенге у казахстанки в самолете

НУР-СУЛТАН. Транспортные полицейские «по горячим следам» задержали гражданку КНР за кражу в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте города Нур-Султан.

В Линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана обратилась 40-летняя гражданка Казахстана. Она заявила, что во время полета воздушного судна сообщением «Пекин - Нур-Султан» авиакомпании «Эйр Астана» обнаружила пропажу 4500 долларов США (1 744 290 тенге), которые находились в ручной клади.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими «по горячим следам» была задержана гражданка Китайской Народной Республики 1993 года рождения, летевшая этим же рейсом.

При личном досмотре в сумке задержанной были обнаружены похищенные деньги в сумме 1 744 290 тенге.

Гражданка КНР вину признала полностью, похищенные денежные средства были изъяты и возвращены потерпевшей.

Приговором Есильского районного суда города Нур-Султан гражданка КНР признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 п.1 ст.188 УК (кража, совершенная в крупном размере). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с принудительным выдворением за пределы Казахстана и запретом на въезд на территорию республики сроком на 5 лет.