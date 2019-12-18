+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -4 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Иностранка попыталась украсть 1,7 млн тенге у казахстанки в самолете

18 Декабря 2019 18:06
Поделиться:
Иностранка попыталась украсть 1,7 млн тенге у казахстанки в самолете

НУР-СУЛТАН. Транспортные полицейские «по горячим следам» задержали гражданку КНР за кражу в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте города Нур-Султан.

Новости по теме

11 коттеджей в селах Косшы и Талапкер обокрала группа воров
Обокравших квартиру известного кинорежиссера воров задержали в Алматы Пресечён канал сбыта смартфонов из Алматы в Бишкек В краже денег со счета больного ребенка подозревают подростка в Актобе

В Линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана обратилась 40-летняя гражданка Казахстана. Она заявила, что во время полета воздушного судна сообщением «Пекин - Нур-Султан» авиакомпании «Эйр Астана» обнаружила пропажу 4500 долларов США (1 744 290 тенге), которые находились в ручной клади.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими «по горячим следам» была задержана гражданка Китайской Народной Республики 1993 года рождения, летевшая этим же рейсом.

При личном досмотре в сумке задержанной были обнаружены похищенные деньги в сумме 1 744 290 тенге.

Гражданка КНР вину признала полностью, похищенные денежные средства были изъяты и возвращены потерпевшей.

Приговором Есильского районного суда города Нур-Султан гражданка КНР признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 п.1 ст.188 УК (кража, совершенная в крупном размере). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с принудительным выдворением за пределы Казахстана и запретом на въезд на территорию республики сроком на 5 лет.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив