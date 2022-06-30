30 Июня 2022 07:42

Иностранка организовала наркопритон в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержали гражданку Республики Узбекистан, организовавшую наркопритон в одном из микрорайонов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» выявили гражданку, которая занималась незаконным хранением наркотических средств на территории города.

«В ходе следствия установлено, что она является гражданкой Республики Узбекистан, 1998 года рождения. При обыске в съемной квартире обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, бумажный сверток с веществом растительного происхождения, а также стеклянные приборы для употребления синтетических наркотиков. Институт судебных экспертиз по Атырауской области установил, что изъятое является психотропными веществами альфа-pvp», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК Уголовного кодекса РК.