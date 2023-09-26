Иностранец «заминировал» авиарейс Астана-Санкт-Петербург

В полицию от неизвестного поступило сообщение о том, что авиарейс сообщением Астана – Санкт-Петербург заминирован. Для проверки сообщения незамедлительно произведен осмотр борта. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.