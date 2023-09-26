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    18:00, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Иностранец «заминировал» авиарейс Астана-Санкт-Петербург

    Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    В полицию от неизвестного поступило сообщение о том, что авиарейс сообщением Астана – Санкт-Петербург заминирован. Для проверки сообщения незамедлительно произведен осмотр борта. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Транспортными полицейскими задержан гражданин ближнего зарубежья, 1987 года рождения.

    - По данному факту начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Злоумышленник дал признательные показания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, - отметил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

    Теги:
    Терроризм Борьба с преступностью Астана
    Автор
    Зифа Хабирова
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