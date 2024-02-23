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    01:00, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Иностранец пытался незаконно вывезти из Казахстана 98 000 евро 

    Евро
    Фото: pixabay

    Таможенным постом «Әуежай-Астана» Департамента государственных доходов по городу Астане в феврале текущего года в ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса Астана – Стамбул при попытке незаконного вывоза денежных средств на 98 000 евро задержан иностранный гражданин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    По данному факту материалы дела направлены в Департамент экономических расследований города Астаны для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности.

    ДГД МФ РК по городу Астане напоминает, что согласно Указу Президента Республики Казахстан запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. За нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы.

    Теги:
    Минфин РК Закон и право Валюта Астана Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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