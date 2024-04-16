Иностранец незаконно заработал в Костанайской области более 1,2 млрд тенге на криптовалюте

Уголовное дело в суде города Костаная было рассмотрено в отношении гражданина Российской Федерации. Он обвинялся в запрещенном виде предпринимательской деятельности по обороту (купле/продаже) необеспеченных цифровых активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По материалам дела известно, что свою деятельность мужчина осуществлял с 2020 по 2022 год, в Костанае. Обменивая криптовалюту, он обогатился на более чем 1,2 млрд тенге.

Обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, при этом ему запрещалось бы заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества. Гражданский иск в доход государства удовлетворить.

Подсудимый вину не признал. По итогу, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 7 лет, с конфискацией имущества. Гражданский иск прокурора удовлетворен частично.