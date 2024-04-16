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    10:38, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Иностранец незаконно заработал в Костанайской области более 1,2 млрд тенге на криптовалюте

    биткоин
    Фото: Acquire Licensing Rights

    Уголовное дело в суде города Костаная было рассмотрено в отношении гражданина Российской Федерации. Он обвинялся в запрещенном виде предпринимательской деятельности по обороту (купле/продаже) необеспеченных цифровых активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По материалам дела известно, что свою деятельность мужчина осуществлял с 2020 по 2022 год, в Костанае. Обменивая криптовалюту, он обогатился на более чем 1,2 млрд тенге.

    Обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, при этом ему запрещалось бы заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества. Гражданский иск в доход государства удовлетворить.

    Подсудимый вину не признал. По итогу, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в УИС минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов и безналичной иностранной валюты, сроком на 7 лет, с конфискацией имущества. Гражданский иск прокурора удовлетворен частично.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Костанайская область Суды Биткоин Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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