Иностранец нелегально занимался частным извозом в Алматы

Гражданин Таджикистана без разрешения занимался частным извозом и нарушил миграционное законодательство РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

За 11 месяцев текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте около 2 тысяч человек привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Казахстана, в том числе за нарушение правил пребывания 1474 иностранца, за нарушение законодательства РК о гражданстве 180 и другие. Постановлением судов за пределы страны выдворены 376 иностранцев.

– Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведение рейдовых мероприятий был выявлен 22-летний гражданин Республики Таджикистан, который занимался частным извозом, не имея соответствующего разрешения на оказание подобных услуг, – сообщил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Кроме того, при выяснении обстоятельств установлено, что иностранный гражданин нарушил миграционное законодательство Республики Казахстан, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе.