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    04:04, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Иностранец нелегально занимался частным извозом в Алматы

    Иностранец нелегально таксовал в Алматы
    Фото: Polisia.kz

    Гражданин Таджикистана без разрешения занимался частным извозом и нарушил миграционное законодательство РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    За 11 месяцев текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте около 2 тысяч человек привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Казахстана, в том числе за нарушение правил пребывания 1474 иностранца, за нарушение законодательства РК о гражданстве 180 и другие. Постановлением судов за пределы страны выдворены 376 иностранцев.

    – Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведение рейдовых мероприятий был выявлен 22-летний гражданин Республики Таджикистан, который занимался частным извозом, не имея соответствующего разрешения на оказание подобных услуг, – сообщил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

    Кроме того, при выяснении обстоятельств установлено, что иностранный гражданин нарушил миграционное законодательство Республики Казахстан, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе.

    – В отношении правонарушителя составлены два административных материала по ч. 1 ст. 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления» и ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы иностранный правонарушитель признан виновным и подвергнут к административному взысканию в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет, – резюмировал глава ведомства.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Таджикистан Алматы мигранты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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