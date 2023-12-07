Иностранец нелегально занимался частным извозом в Алматы
Гражданин Таджикистана без разрешения занимался частным извозом и нарушил миграционное законодательство РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
За 11 месяцев текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте около 2 тысяч человек привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Казахстана, в том числе за нарушение правил пребывания 1474 иностранца, за нарушение законодательства РК о гражданстве 180 и другие. Постановлением судов за пределы страны выдворены 376 иностранцев.
– Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведение рейдовых мероприятий был выявлен 22-летний гражданин Республики Таджикистан, который занимался частным извозом, не имея соответствующего разрешения на оказание подобных услуг, – сообщил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.
Кроме того, при выяснении обстоятельств установлено, что иностранный гражданин нарушил миграционное законодательство Республики Казахстан, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе.
– В отношении правонарушителя составлены два административных материала по ч. 1 ст. 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления» и ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы иностранный правонарушитель признан виновным и подвергнут к административному взысканию в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет, – резюмировал глава ведомства.