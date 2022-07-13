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Иностранец занимался сбытом «синтетики» в ВКО
13 Июля 2022 10:24

Иностранец занимался сбытом «синтетики» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Иностранец занимался сбытом «синтетики» в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Восточно-Казахстанской области при координации департамента по противодействию наркопреступности МВД РК провели специальную операцию по пресечению канала поставки в регион синтетических и психотропных наркотиков.

В результате проведенной оперативной разработки был задержан гражданин Узбекистана 26 лет, прибывший на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в процесс сбыта наркотиков.

В ходе обыска у него было изъято психотропное веществом «альфа-PVP», весом более 500 граммов.


«В отношении задержанного ведется досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК, и с санкции суда он арестован. Принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 1 600 разовых доз синтетических наркотиков», – сообщил заместитель начальника ДП ВКО полиции Шаяхметов.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.


Фото: polisia.kz


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