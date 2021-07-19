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Иностранец выращивал коноплю в теплице в Уральске

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июля 2021, 15:00
Иностранец выращивал коноплю в теплице в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Иностранец выращивал коноплю в теплице в Уральске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории города Уральска задержан гражданин РФ, который выращивал коноплю в специально оборудованном помещении. Но его планы были нарушены сотрудниками УПН ДП ЗКО, которые ликвидировали лабораторию и задержали «агронома» в ходе проведения ОПМ «Карасора».

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО в ходе проведения оперативных мероприятий при обыске по месту проживания 36-летнего гражданина А. обнаружили помещение, оборудованное под лабораторию для выращивания наркосодержащих растений в домашних условиях. С места преступления изъято восемь кустов культивированных растений, предположительно сорта конопля, а также специальное оборудование», – рассказал начальник ДП ЗКО Махсудхан Аблазимов.
По факту начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества«. Назначен ряд экспертиз.

Западно-Казахстанская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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