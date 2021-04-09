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    12:39, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Иностранец выдворен полицейскими Нур-Султана за пределы РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За нарушение правил пребывания полицейскими выдворен иностранец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    33-летний гражданин Узбекистана решением суда был арестован на 7 суток за загрязнение общественного места. Иностранец, в обеденное время во дворе жилого дома справлял малую нужду. Своими действиями мужчина проявил неуважение к окружающим и загрязнил общественное место.

    Кроме того, установлено, что продолжительное время он находился на территории Казахстана незаконно и перебивался случайными заработками на городских стройках. За нарушение правил пребывания на территории РК судом вынесено постановление об административном выдворении за пределы страны.

    Сегодня сотрудниками полиции мигрант был отправлен в город Ташкент.

    Полицейские предупреждают, что невыполнение решения суда о выдворении является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность, согласно уголовному законодательству.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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