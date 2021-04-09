Иностранец выдворен полицейскими Нур-Султана за пределы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За нарушение правил пребывания полицейскими выдворен иностранец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

33-летний гражданин Узбекистана решением суда был арестован на 7 суток за загрязнение общественного места. Иностранец, в обеденное время во дворе жилого дома справлял малую нужду. Своими действиями мужчина проявил неуважение к окружающим и загрязнил общественное место.

Кроме того, установлено, что продолжительное время он находился на территории Казахстана незаконно и перебивался случайными заработками на городских стройках. За нарушение правил пребывания на территории РК судом вынесено постановление об административном выдворении за пределы страны.

Сегодня сотрудниками полиции мигрант был отправлен в город Ташкент.

Полицейские предупреждают, что невыполнение решения суда о выдворении является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность, согласно уголовному законодательству.



