Иностранец совершил кражу в гостинице в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции задержан 37-летний мужчина, который рано утром ограбил гостиницу в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«Ранним утром в 06:30, проходя мимо гостиницы по улице Кутпанова, подозреваемый вошел внутрь. С целью изучения обстановки он зашел в холл, а затем осмотревшись и убедившись, что в гостинице отсутствует персонал, дальше прошел по коридору. Одна из дверей оказалось незапертой. Зайдя внутрь комнаты отдыха, мужчина, воспользовавшись отсутствием посторонних, похитил сотовый телефон марки «Самсунг». Установлено, что подозреваемый является гражданином Турции. Проверяется законность пребывания на территории РК», - сообщили в департаменте полиции.

Возбуждено уголовное дело.