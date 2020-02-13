Иностранец с ножом напугал посетителей ТРЦ столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане иностранец с ножом напугал посетителей торгово-развлекательного центра, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 февраля в 18:28 на канал 102 Центра оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение о том, что в здании одного из ТРЦ гражданин Турции, 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом нанес себе раны в районе запястья.

Находившиеся рядом посетители торгового центра Mega Silk Way смогли забрать у мужчины нож. Правонарушителю оказана медицинская помощь. В настоящее время он привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РК. Кроме того, решается вопрос об его выдворении из страны.

Руководство департамента полиции города Нур-Султан выразило благодарность жителям столицы, которые проявили активную гражданскую позицию и обезвредили представляющего для окружающих опасность гражданина.