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вчера 20:14
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Иностранец с ножом напугал посетителей ТРЦ столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане иностранец с ножом напугал посетителей торгово-развлекательного центра, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
12 февраля в 18:28 на канал 102 Центра оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение о том, что в здании одного из ТРЦ гражданин Турции, 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом нанес себе раны в районе запястья.
Находившиеся рядом посетители торгового центра Mega Silk Way смогли забрать у мужчины нож. Правонарушителю оказана медицинская помощь. В настоящее время он привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РК. Кроме того, решается вопрос об его выдворении из страны.
Руководство департамента полиции города Нур-Султан выразило благодарность жителям столицы, которые проявили активную гражданскую позицию и обезвредили представляющего для окружающих опасность гражданина.
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