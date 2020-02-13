+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -6 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Иностранец с ножом напугал посетителей ТРЦ столицы

13 Февраля 2020 00:03
Поделиться:
Иностранец с ножом напугал посетителей ТРЦ столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане иностранец с ножом напугал посетителей торгово-развлекательного центра, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Из-за неочищенной дороги пассажиры толкали автобус в Петропавловске
Завершилось расследование гибели рабочего на ТЭЦ-2 в Петропавловске Полицейские помогли довезти до больницы ребенка, выпившего хлорку в Актобе Несколько часов оперировали спрыгнувшего с пятого этажа жителя Петропавловска

12 февраля в 18:28 на канал 102 Центра оперативного управления ДП Нур-Султана поступило сообщение о том, что в здании одного из ТРЦ гражданин Турции, 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом нанес себе раны в районе запястья.

Находившиеся рядом посетители торгового центра Mega Silk Way смогли забрать у мужчины нож. Правонарушителю оказана медицинская помощь. В настоящее время он привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РК. Кроме того, решается вопрос об его выдворении из страны.

Руководство департамента полиции города Нур-Султан выразило благодарность жителям столицы, которые проявили активную гражданскую позицию и обезвредили представляющего для окружающих опасность гражданина.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив