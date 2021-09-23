Иностранец распространял наркотики в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Гражданин Республики Узбекистан, распространявший наркотики, задержан в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Павлодарскими оперативниками задержан 45-летний гражданин Республики Узбекистан, который занимался незаконным распространением наркотических средств на территории областного центра. В ходе обыска оперативниками по месту жительства у предприимчивого иностранца обнаружено 190 свертков с наркотическим средством «гашиш». Общий вес составил 1 килограмм 300 грамм», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарскорй области Нурлан Масимов.

Была установлена и личность пособника, 34-летнего жителя Павлодарской области, который находился в преступной связи с иностранцем.

При осмотре хозяйственных построек, где проживал мужчина, во дворе дома полицейские обнаружили два мешка, наполненных зеленым веществом растительного происхождения. Экспертами было установлено, что обнаруженное вещество является марихуаной весом 19 кг. В отношении мужчин начаты досудебные расследования по статье 297 УК Республики Казахстан. Подозреваемые содержатся под стражей.