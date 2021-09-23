РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:50, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Иностранец распространял наркотики в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Гражданин Республики Узбекистан, распространявший наркотики, задержан в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Павлодарскими оперативниками задержан 45-летний гражданин Республики Узбекистан, который занимался незаконным распространением наркотических средств на территории областного центра. В ходе обыска оперативниками по месту жительства у предприимчивого иностранца обнаружено 190 свертков с наркотическим средством «гашиш». Общий вес составил 1 килограмм 300 грамм», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарскорй области Нурлан Масимов.

    Была установлена и личность пособника, 34-летнего жителя Павлодарской области, который находился в преступной связи с иностранцем.

    При осмотре хозяйственных построек, где проживал мужчина, во дворе дома полицейские обнаружили два мешка, наполненных зеленым веществом растительного происхождения. Экспертами было установлено, что обнаруженное вещество является марихуаной весом 19 кг. В отношении мужчин начаты досудебные расследования по статье 297 УК Республики Казахстан. Подозреваемые содержатся под стражей.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Павлодарская область
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!