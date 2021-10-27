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    09:21, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Иностранец пытался провезти электрошокер через границу в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Электрошокер нашли в салоне легковушки у 46-летнего жителя России на пункте пропуска «Косак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полицию Успенского района Павлодарской области поступило сообщение от сотрудников пограничной службы о том, что в отделении пограничного контроля «Косак» в ходе досмотра салона автомобиля «Хонда» у 46-летнего жителя Российской Федерации обнаружен электрошокер марки «Тандер к.222» без разрешительных документов«, - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
    Владелец подтвердил, что разрешительных документов на ввоз электрического оружия в Казахстан не имеет, отметил начальник административной полиции Успенского района Павлодарской области Александр Семенченко.
    »За незаконное хранение и перевозку электрического оружия в отношении гражданина Российской Федерации возбуждено административное производство, сам же электрошокер был конфискован. Материал рассмотрен в суде, где 46-летнему гражданину РФ назначен административный штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (58 340 тенге)«, - отметил Александр Семенченко.
    С начала 2021 года павлодарские полицейские за незаконные приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение и перевозку оружия наказали 92 нарушителя.

    Теги:
    Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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