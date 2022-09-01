Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Иностранец пытался пересечь госграницу с наркотиками

Редактор:  
Алла Серикбаева
1 Сентября 2022, 19:00
Иностранец пытался пересечь госграницу с наркотиками

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудники полиции выявили гражданина Узбекистана, который через пропускной терминал приграничного контрольного поста «Атамекен» прошел из Республики Узбекистан в Республику Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

В тот момент, когда мужчина ставил штамп в паспорте, служебная собака по кличке Икар подала знак и указала на подозреваемого мужчину. Стражи порядка приняли оперативные меры и при обыске обнаружили у иностранца полиэтиленовый сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство.

Изъятые вещественные доказательства сразу же направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что наркотическим веществом оказалась «марихуана».

Данный факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование. Как выяснилось, мужчина прибыл в Казахстан с целью работы.

photo

photo


Узбекистан   Общество   Борьба с наркотиками   Граница  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции