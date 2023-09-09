Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время в целом по стране и в департаменте полиции Западно-Казахстанской области усиливается борьба с коррупцией, наказание предусмотрено как для получателей взяток, так и для дающих взятки. Так, накануне взятку в размере 12 тысяч тенге инспектору батальона патрульной полиции пытался дать гражданин Республики Узбекистан в Уральске. Он пытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к административной ответственности», - проинформировали в пресс-службе регионального ДП.

По информации ведомства, в отношении него начато досудебное расследование по ч.1 ст.367 УК РК (Дача взятки).

«За истекший период т.г. в Западно – Казахстанской области зарегистрировано 2 уголовных дела по факту попытки подкупа сотрудника ОВД. С начала текущего года Министерством внутренних дел Республики Казахстан был запущен пилотный проект Integrrity check для проверок сотрудников ОВД на добропорядочность. Хотел бы предупредить граждан, что в настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования. Обращаю особое внимание на то, что дача взятки должностному лицу является уголовным правонарушением, предусмотренным статьей 367 УК РК, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», - сообщил начальник УСБ ДП подполковник полиции Асхат Иманбаев.