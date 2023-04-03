Иностранец потерял борсетку с крупной суммой денег и документами в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Тимур Сулейманов ехал из Астаны, заехал в кафе в селе Карабутак Айтекебийского района попить чай и нашел на столе борсетку, в которой находились 1100 долларов США, 465 тысяч тенге и документы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

Находку он передал сотрудникам полиции, которые установили, что она принадлежит гражданину Кыргызской Республики Бекару Хиязову.

Полицейские связались с мужчиной, который обнаружил пропажу уже в городе Казалинске, и передали борсетку.

Иностранец выразил благодарность сотрудникам полиции и водителю, нашедшему его вещи.