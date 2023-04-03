Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Иностранец потерял борсетку с крупной суммой денег и документами в Актюбинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 15:37
Иностранец потерял борсетку с крупной суммой денег и документами в Актюбинской области Кадр из видео

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Тимур Сулейманов ехал из Астаны, заехал в кафе в селе Карабутак Айтекебийского района попить чай и нашел на столе борсетку, в которой находились 1100 долларов США, 465 тысяч тенге и документы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

Находку он передал сотрудникам полиции, которые установили, что она принадлежит гражданину Кыргызской Республики Бекару Хиязову.

Полицейские связались с мужчиной, который обнаружил пропажу уже в городе Казалинске, и передали борсетку.

Иностранец выразил благодарность сотрудникам полиции и водителю, нашедшему его вещи.


Актюбинская область   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая